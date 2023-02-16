Мишина о лимфоме Ходжкина: сразу поверила мужу, что всё вытерплю, вынесу и обязательно вылечусь

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина поделилась, как приняла свою болезнь — лимфому Ходжкина.

«Сначала вообще становится очень страшно от непонимания: что делать, где делать. Если бы не Алексей со своим оптимизмом… Только он мог легко и просто сказать, что всё будет нормально, что лимфома Ходжкина, которая диагностирована у меня, вылечивается, не оставляя никаких последствий. Я как-то сразу в это поверила. Что всё вытерплю, вынесу и обязательно вылечусь.

Очень чётко тогда поняла, как сильно хочу работать. Пока шло лечение, постоянно как бы цеплялась за всё, что происходит на катке. Это помогало чувствовать, что ты не выпал из профессии, а по-прежнему причастен к ней и скоро вернёшься обратно. У меня было именно такое ощущение. Плюс дом, семья, два сына с собственными семьями. Так сложилось, что наш внук, маленький Лёшик, практически постоянно с нами живёт, поскольку его мама долгое время активно играла в теннис», — сказала Мишина в интервью RT.

Она также отметила, что больше всего в этой ситуации переживала за своего внука.

«Скорее переживала, что внук много чего теряет, пока меня нет рядом. Понятно, что есть папа, который может помочь с тем же теннисом, но папа не может охватить весь быт. Это тоже стимулировало моё желание поскорее вернуться в строй», — добавила тренер.

Ранее Мишина рассказала, что тренерского противостояния с мужем у неё не было никогда.