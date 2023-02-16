Узнать больше

Мишина: тренерского противостояния с мужем у нас не было никогда

Короткая ссылка
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина ответила на вопрос о тренерском противостоянии с мужем Алексеем Мишиным.
Мишина: тренерского противостояния с мужем у нас не было никогда
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Если говорить про тренерское противостояние, его у нас не было никогда. Когда появился Женя Плющенко, а он катался очень длинный период, он поглощал Алексея полностью. Соответственно, какую-то часть работы с другими фигуристами я брала на себя. С тем же Семененко вообще работала с самого детства. Просто был период, когда из-за болезни я перестала ездить на соревнования. Выбиралась разве что в «Юбилейный», когда случались перерывы в курсе лечения», — рассказала Мишина в интервью RT.

Ранее Татьяна Мишина призналась, почему их штаб не сработался с Елизаветой Нугумановой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить