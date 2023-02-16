Мишина — о Нугумановой: не вредная, талантливая невероятно, но тренироваться не хотела

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина призналась, почему их штаб не сработался с Елизаветой Нугумановой.

«В своё время, помню, многие восприняли как сенсацию отказ Мишина работать с Елизаветой Нугумановой, которую считали едва ли не самой талантливой юниоркой своего поколения. Это было при мне. Можно сказать, я первая с ней отказалась заниматься. Дедушка Лизы рос в фигурном катании вместе с Алексеем, поэтому, когда он попросил взять Лизу в нашу группу, это даже не обсуждалось. Девчонка-то неплохая по характеру, не вредная, талантливая невероятно. Но тренироваться не хотела. Всё время находила какие-то отговорки. Недокруты ставят? Понятно почему — засудили. И я с ней долго билась, и Таня Прокофьева, наш хореограф. Объясняли, что надо развиваться, что детская милота в какой-то момент перестаёт работать и надо начинать показывать что-то более солидное», — объяснила Мишина в интервью RT.

Она также рассказала, как её муж повёл себя в ситуации с ученицей.

«Алексей меня тогда удивил. Он редко когда бывает способен всерьёз поругаться с учеником. Даже если такое происходит, это никогда не бывает резко или зло. Но вот Нугуманова его тогда хорошо достала. Разом сказал: «Всё, заканчиваем», — добавила тренер.

Ранее Мишина вспомнила, как свекровь ставила Москвину в пример Алексею.