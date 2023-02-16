Мишина вспомнила, как свекровь ставила Москвину в пример Алексею

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, почему её муж Алексей Мишин в начале тренерской карьеры сосредоточился на одиночном катании, а не на парном.

«Да как-то так с самого начала пошло. Юра Овчинников пришёл от Игоря Борисовича Москвина уже состоявшимся фигуристом, но бронзовым призёром чемпионата Европы стал уже при Мишине. Очень сильно спрогрессировал Игорь Лисовский — прыгал все тройные, включая аксель. Наверное, дело в том, что Алексей вообще много занимался многооборотными прыжками, ему это было интересно. Да и потом, место в парном катании уже вроде как заняла Тамара Николаевна (Москвина. — RT). Они всегда конкурировали. Помню, мама Алексея нет-нет да и скажет: Тома, мол, уже диссертацию защитила, того добилась, этого… В этом плане Москвина была для семьи своего рода ориентиром, тем более тренерскую карьеру она начала несколько раньше», — рассказала Мишина в интервью RT.

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