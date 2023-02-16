Узнать больше

Мишина вспомнила, как свекровь ставила Москвину в пример Алексею

Короткая ссылка
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, почему её муж Алексей Мишин в начале тренерской карьеры сосредоточился на одиночном катании, а не на парном.
Мишина вспомнила, как свекровь ставила Москвину в пример Алексею
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Да как-то так с самого начала пошло. Юра Овчинников пришёл от Игоря Борисовича Москвина уже состоявшимся фигуристом, но бронзовым призёром чемпионата Европы стал уже при Мишине. Очень сильно спрогрессировал Игорь Лисовский — прыгал все тройные, включая аксель. Наверное, дело в том, что Алексей вообще много занимался многооборотными прыжками, ему это было интересно. Да и потом, место в парном катании уже вроде как заняла Тамара Николаевна (Москвина. — RT). Они всегда конкурировали. Помню, мама Алексея нет-нет да и скажет: Тома, мол, уже диссертацию защитила, того добилась, этого… В этом плане Москвина была для семьи своего рода ориентиром, тем более тренерскую карьеру она начала несколько раньше», — рассказала Мишина в интервью RT.

Ранее Михаил Коляда ответил на вопрос о спортивном долголетии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить