Холанд — о победе «Манчестер Сити» над «Арсеналом»: это было чемпионское выступление
«Сити» — «мы», а не «я», — чемпионы, так что вы можете так сказать: да, это было чемпионское выступление. То, что мы сделали сегодня... Я так горжусь каждым игроком моей команды и так счастлив играть с ними», — цитирует Холанда BBC Sport.
Игра на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.
В составе победителей мячи забили Кевин Де Брёйне (24-я минута), Джек Грилиш (72-я), Эрлинг Холанд (82-я). У «Арсенала» отличился Букайо Сака (42-я, пенальти).
«Арсенал» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» с тем же количеством очков располагается на первой строчке.
Ранее Гвардиола высказался о безголевой серии Холанда.