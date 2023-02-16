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Холанд — о победе «Манчестер Сити» над «Арсеналом»: это было чемпионское выступление

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о победе своего клуба над «Арсеналом» в матче АПЛ.

«Сити» — «мы», а не «я», — чемпионы, так что вы можете так сказать: да, это было чемпионское выступление. То, что мы сделали сегодня... Я так горжусь каждым игроком моей команды и так счастлив играть с ними», — цитирует Холанда BBC Sport.

Игра на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

В составе победителей мячи забили Кевин Де Брёйне (24-я минута), Джек Грилиш (72-я), Эрлинг Холанд (82-я). У «Арсенала» отличился Букайо Сака (42-я, пенальти).

«Арсенал» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» с тем же количеством очков располагается на первой строчке.

Ранее Гвардиола высказался о безголевой серии Холанда.

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