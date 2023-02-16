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Канчельскис: надеюсь, что Дзюба поможет «Локомотиву»

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о переходе форварда Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Поможет ли Дзюба «Локомотиву» в матчах со «Спартаком»? Ну я надеюсь на это. Кто бы что ни говорил о Дзюбе, но он топ‑бомбардир в нашем чемпионате, он больше всех здесь забил мячей. Он номер один», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

34-летний форвард 3 ноября разорвал контракт с «Адана Демирспор». На его счету один гол в пяти матчах в составе турецкой команды во всех турнирах. 8 февраля Дзюба подписал контракт с московским клубом на правах свободного агента. Соглашение с железнодорожниками действует до конца сезона-2022/23.

«Локомотив» по итогам 17 туров с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Квинси Промес может сыграть в четвертьфинальном матче Кубка России с «Локомотивом».

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