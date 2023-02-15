Игнатьев: Кокорин не вернётся в Серию А — его карьера на высоком уровне завершена

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил шансы нападающего «Ариса» Александра Кокорина вернуться на прежний уровень.

«Лично мне кажется, что Кокорин не вернётся в Серию А и не перейдёт в другой серьёзный европейский чемпионат. Его карьера на высоком уровне завершена, вряд ли он заиграет где-либо, кроме Кипра. Если бы Кокорин хоть немного проявил себя в «Фиорентине», это ещё было бы возможно», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи в 19 матчах чемпионата Кипра. «Арис» (31 очко) располагается на шестой строчке турнирной таблицы.

Кокорин перешёл в «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах аренды 1 сентября.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Дан Петреску высказал мнение, что Кокорин был самым одарённым молодым российским футболистом.