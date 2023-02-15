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В ОКР сообщили, что не получали приглашений с чёткими условиями участия в турнирах в Азии

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В Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что не получали приглашений с чётко определёнными условиями участия в турнирах в Азии, в том числе в летних Азиатских играх 2023 года.
В ОКР сообщили, что не получали приглашений с чёткими условиями участия в турнирах в Азии
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«На данный момент никаких приглашений с чётко определёнными условиями для участия в международных соревнованиях, в том числе в Азиатских играх 2023 года, ни в ОКР, ни в общероссийские спортивные федерации не поступало», — говорится в сообщении.

Азиатские игры — 2023 пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу. Олимпийский совет Азии в прошлом месяце предложил России и Белоруссии принять в них участие.

МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении МОК в адрес выступающих против участия России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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