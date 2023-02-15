Болельщики из Китая поздравили Щербакову с Днём святого Валентина на Таймс-сквер

На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилось поздравление российской фигуристке Анне Щербаковой с Днём святого Валентина.

На экране, расположенном на фасаде одного из зданий, было показано поздравление от китайских фанатов, сообщает Telegram-канал TeamShcherbakova.

Анна является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России в женском одиночном катании. 18-летняя фигуристка в середине августа перенесла операцию на колене и пропустила первую часть сезона-2022/23.

Россиянка не стала победительницей премии ISU. Спортсменка была номинирована в категории Most Valuable Skater («Самый ценный фигурист»). Награду завоевал олимпийский чемпион американец Нэйтан Чен.

Ранее Щербакова в своих социальных сетях сообщила, что получила посылки с подарками от китайских болельщиков.