Узнать больше

Болельщики из Китая поздравили Щербакову с Днём святого Валентина на Таймс-сквер

Короткая ссылка
На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилось поздравление российской фигуристке Анне Щербаковой с Днём святого Валентина.

На экране, расположенном на фасаде одного из зданий, было показано поздравление от китайских фанатов, сообщает Telegram-канал TeamShcherbakova.

Анна является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России в женском одиночном катании. 18-летняя фигуристка в середине августа перенесла операцию на колене и пропустила первую часть сезона-2022/23.

Россиянка не стала победительницей премии ISU. Спортсменка была номинирована в категории Most Valuable Skater («Самый ценный фигурист»). Награду завоевал олимпийский чемпион американец Нэйтан Чен.

Ранее Щербакова в своих социальных сетях сообщила, что получила посылки с подарками от китайских болельщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить