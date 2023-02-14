Фигуристы Мишина и Галлямов рассказали о первых шагах в спорте

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как началась их любовь к фигурному катанию.

«Ещё в детстве. Всё же когда родители приводят детей в спорт, то иногда видно, как им не нравится. Допустим, я сначала занимался танцами в Театре эстрады, но у меня не особо лежала душа к этому. А к фигурному катанию у меня проснулась любовь», — цитирует Галлямова «Матч ТВ».

Мишина отметила, что фигурное катание ей полюбилось сразу и она никогда не хотела уходить с тренировки, а когда она заканчивалась, спортсменка желала оставаться на льду и кататься как можно дольше.

Пара превзошла три мировых рекорда на чемпионате Санкт-Петербурга. Достижение россиян не будет ратифицировано, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты на национальных турнирах.

Ранее Галлямов высказал мнение, что их произвольная программа является главным достижением в новом сезоне.