Галлямов заявил о готовности записать песню с Загитовой

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поделился впечатлениями от музыкального выступления Алины Загитовой в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюблённые в фигурное катание».

«Мы стояли за дверьми, вокал Алины особо не слышали. Но в записи обязательно послушаем. Надеюсь, у неё получился отличный дебют, скоро запишет сингл. Я готов записать песню с ней. Она на припевах, а я буду зачитывать хип-хоп», — цитирует Галлямова Sport24.

Фигуристка выступила в дуэте с певицей Zivert. Они спели одну из её песен. Мероприятие прошло 14 февраля во дворце спорта «ЦСКА Арена» в Москве.

Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, Европы и России, она также выиграла финал Гран-при в сезоне-2017/18. В возрасте 17 лет спортсменка приостановила профессиональную карьеру, чтобы сосредоточиться на учёбе и работе на телевидении.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил вокальный дебют Загитовой.