Галлямов заявил о готовности записать песню с Загитовой
- РИА Новости
«Мы стояли за дверьми, вокал Алины особо не слышали. Но в записи обязательно послушаем. Надеюсь, у неё получился отличный дебют, скоро запишет сингл. Я готов записать песню с ней. Она на припевах, а я буду зачитывать хип-хоп», — цитирует Галлямова Sport24.
Фигуристка выступила в дуэте с певицей Zivert. Они спели одну из её песен. Мероприятие прошло 14 февраля во дворце спорта «ЦСКА Арена» в Москве.
Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, Европы и России, она также выиграла финал Гран-при в сезоне-2017/18. В возрасте 17 лет спортсменка приостановила профессиональную карьеру, чтобы сосредоточиться на учёбе и работе на телевидении.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил вокальный дебют Загитовой.