Узнать больше

Бенито: фанаты «Зенита» ненавидят темнокожих

Короткая ссылка
Нигерийский вингер киевского «Динамо» Бенито, выступавший в чемпионате России, высказался об уровне расизма в странах.
Бенито: фанаты «Зенита» ненавидят темнокожих
  • РИА Новости

«Если взять фанатов «Зенита», то они ненавидят темнокожих. Вы никогда не увидите там африканцев. Бразильцев — да, аргентинцев — да. Мы играли матч, и какой-то фанат позволял себе кричать в мою сторону расистские оскорбления», — сказал нигериец пресс-службе клуба.

Напомним, что игрок выступал за «Тамбов» с 2018 по 2020 год. Он провёл за команду 33 матча и забил три гола. 1 января 2020 года было объявлено, что «Тамбов» расторг контракт с Бенито по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что в руководстве «Зенита» выступали против подписания контракта с Зелимханом Бакаевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить