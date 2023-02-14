Бенито: фанаты «Зенита» ненавидят темнокожих

Нигерийский вингер киевского «Динамо» Бенито, выступавший в чемпионате России, высказался об уровне расизма в странах.

«Если взять фанатов «Зенита», то они ненавидят темнокожих. Вы никогда не увидите там африканцев. Бразильцев — да, аргентинцев — да. Мы играли матч, и какой-то фанат позволял себе кричать в мою сторону расистские оскорбления», — сказал нигериец пресс-службе клуба.

Напомним, что игрок выступал за «Тамбов» с 2018 по 2020 год. Он провёл за команду 33 матча и забил три гола. 1 января 2020 года было объявлено, что «Тамбов» расторг контракт с Бенито по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что в руководстве «Зенита» выступали против подписания контракта с Зелимханом Бакаевым.