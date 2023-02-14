СЭ: в руководстве «Зенита» выступали против подписания контракта с Бакаевым

Часть руководителей «Зенита» высказывались против подписания контракта с бывшим полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

По информации «Спорт-Экспресса», трансфер состоялся благодаря влиянию генерального директора клуба Александра Медведева.

26-летний россиянин перешёл из «Спартака» в «Зенит» 1 июля 2022 года. В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал две результативные передачи в 20 матчах за сине-бело-голубых. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Бакаев рассказал, из-за каких слов его больше всего критиковали болельщики.