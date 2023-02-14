Менеджер Махачева отреагировал на обвинения в жульничестве перед боем с Волкановски

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Ислама Махачева, ответил на обвинения новозеландца Дэна Хукера.

«Мы все знаем, что это полная чушь. Парень — неудачник. Он солёный и просто ищет внимания, вот и всё», — цитирует менеджера MMAJunkue.

По словам Хукера, россиянин перед боем с австралийцем Александером Волкановски поставил себе капельницу, чтобы снять обезвоживание. Это является нарушением регламента UFC.

Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Артём Дзюба заявил, что поединок Махачева и Волкановски можно назвать боем десятилетия.