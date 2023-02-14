Узнать больше

Менеджер Махачева отреагировал на обвинения в жульничестве перед боем с Волкановски

Короткая ссылка
Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Ислама Махачева, ответил на обвинения новозеландца Дэна Хукера.

«Мы все знаем, что это полная чушь. Парень — неудачник. Он солёный и просто ищет внимания, вот и всё», — цитирует менеджера MMAJunkue.

По словам Хукера, россиянин перед боем с австралийцем Александером Волкановски поставил себе капельницу, чтобы снять обезвоживание. Это является нарушением регламента UFC.

Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Артём Дзюба заявил, что поединок Махачева и Волкановски можно назвать боем десятилетия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить