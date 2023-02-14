Волкановски: ещё немного и с Махачевым было бы покончено

Австралийский боец Александер Волкановски прокомментировал поражение россиянину Исламу Махачеву в титульном поединке UFC 284.

«Ещё немного и с ним было бы покончено. Я раскачал и сбил с ног его своим ударом. После этого я прыгнул на него сверху и начал наносить удары. Время ускользнуло от меня», — цитирует Волкановски BJ Penn.

Поединок между спортсменами продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Артём Дзюба заявил, что поединок Махачева и Волкановски можно назвать боем десятилетия.