Источник: Костомарову ампутировали кисти рук

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», — приводит слова источника kp.ru.

Издание отмечает, что официального подтверждения данной информации пока не получило.

10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В сознание спортсмен пришёл спустя две недели.

В начале февраля появилась информация, что Костомарову ампутировали обе стопы. Семья и близкие спортсмена пока не подтвердили её.

Ранее сообщалось, что эмоциональное состояние Костомарова и его жены сильно изменилось.