Петржела: Жирков — великолепный российский футболист

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал новость о том, что экс-защитник ЦСКА Юрий Жирков завершил профессиональную карьеру.

«Жирков — великолепный российский футболист. Юрий провёл отличное время в «Челси»: был шикарен, играя в Англии. Он добился многого в своей карьере. Но, к сожалению, время берёт своё», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Жирков выступал за тамбовский «Спартак», столичный ЦСКА, махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и лондонский «Челси».

Он является двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее журналист Василий Уткин прокомментировал новость о том, что Жирков завершил профессиональную карьеру.