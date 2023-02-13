Свищёв считает, что Жиркову нужно стать тренером

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что Юрию Жиркову стоит продолжать футбольную карьеру в качестве тренера.

«Жиркову нужно продолжать футбольную карьеру в качестве тренера. Все большие спортсмены должны свои навыки и взгляды передавать новому поколению. Мне кажется, что у Жиркова это получится, он авторитетный футболист. Мы благодарны за его большую карьеру», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

12 февраля Жирков объяснил, почему можно считать, что он завершил профессиональную карьеру.

Он выступал за «Зенит», тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Анжи», «Динамо», «Химки» и лондонский «Челси».

Жирков является двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее нападающий «Зенита» Малком рассказал, как отреагировал на несостоявшийся трансфер в ПСЖ.