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Матыцин не уделяет внимания новостям о соревнованиях пар однополых фигуристов

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Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал новость о том, что в Канаде в национальных соревнованиях по фигурному катанию разрешили выступать парам одного пола.

«Мы не уделяем внимание таким новостям. Всем стоит смотреть наше Гран-при, наших чемпионов-фигуристов, тогда все проблемы отойдут на второй план», — цитирует Матыцина ТАСС.

При этом он подчеркнул, что без участия россиян и белорусов спорт стал беднее.

«Хочу пожелать, чтобы следующий год принес нам добрые вести», — добавил Матыцин.

Канадская федерация фигурного катания изменила правила формирования дуэтов для выступления в парном катании и танцах на льду. Вместо «мужчина» и «женщина» теперь будут использовать понятия «фигурист А» и «фигурист Б», или «поднимаемый партнёр», «поднимающий партнёр», а также «ведомый» и «ведущий». А в пару теперь смогут встать спортсмены одинакового пола.

Ранее тренер Максим Траньков заявил, что не видит проблем в соревнованиях однополых пар фигуристов.

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