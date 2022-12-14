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Булыкин: будет лучше, если «Химки» вылетят в ФНЛ

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о турнирном положении подмосковных «Химок» в Российской премьер-лиге.
Булыкин: будет лучше, если «Химки» вылетят в ФНЛ
  • РИА Новости

«Химки» хотят в футбол играть и остаться в РПЛ или нет, чтобы не мучить всех? С учётом того, что они натворили, будет лучше, если вылетят. Будут наводить порядок в своей команде в ФНЛ», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

По его мнению, если в подмосковном клубе поменяется руководство и придёт новый тренер, то команда сможет побороться за место в РПЛ.

Напомним, что после 17-го тура «Химки» с 12 очками располагаются на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ проявляют интерес к иранскому защитнику Арефу Голами.

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