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Клубы РПЛ проявляют интерес к иранскому защитнику Голами

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Фаршид Карими, агент защитника «Эстегляля» и сборной Ирана Арефа Голами, рассказал об интересе к игроку со стороны клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Клубы РПЛ проявляют интерес к иранскому защитнику Голами
  • Gettyimages.ru

«Ареф — сильный защитник, мощный и при этом быстрый. Он готов попробовать свои силы в другом чемпионате. Российские клубы действительно проявляют интерес к нему, но говорить что-то конкретное пока рано», — цитирует Карими Metaratings.

В сезоне-2022/23 25-летний футболист провёл за клуб 11 матчей и забил один мяч. Его контракт с «Эстеглялем» истекает летом 2024 года. 

Команда Ирана не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022, проиграв США со счётом 0:1 и заняв третье место в группе В.

Ранее сообщалось, что бывший иранский футболист Амир Наср-Азадани приговорён к смертной казни за участие в народных протестах.

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