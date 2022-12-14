Матыцин: мы продолжаем диалог с МОК и международными федерациями

Министр спорта Олег Матыцин высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Мы всегда делаем максимум для защиты интересов наших спортсменов, продолжаем диалог с МОК, международными федерациями. Хочу пожелать, чтобы следующий год принёс нам хорошие вести и наши спортсмены вернулись в международный спорт», — цитирует Матыцина Sport24.

Олимпийский комитет США (USOPC) 12 декабря выступил за участие России в Играх-2024 в Париже без флага.

Из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к летним Играм 2024 года в Париже.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее Матыцин сообщил, что российско-китайские зимние молодёжные игры станут большим вкладом во взаимоотношения России и Китая.