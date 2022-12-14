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Матыцин допустил, что карта болельщика будет необходима не только на футбольных матчах

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Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что не исключает введения карты болельщика на соревнованиях по другим видам спорта.
Матыцин допустил, что карта болельщика будет необходима не только на футбольных матчах
  • РИА Новости

«Пока мы отрабатываем модель на соревнованиях по футболу. В зависимости от результатов и необходимости будем решать вопрос по внедрению Fan ID на других спортивных объектах и соревнованиях. Пока это теоретически», — цитирует Матыцина ТАСС.

Fan ID был введён в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона-2022/23 на пяти стадионах России: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся стадионы всех остальных клубов РПЛ.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о введении карты болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

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