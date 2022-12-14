Матыцин допустил, что карта болельщика будет необходима не только на футбольных матчах

Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что не исключает введения карты болельщика на соревнованиях по другим видам спорта.

«Пока мы отрабатываем модель на соревнованиях по футболу. В зависимости от результатов и необходимости будем решать вопрос по внедрению Fan ID на других спортивных объектах и соревнованиях. Пока это теоретически», — цитирует Матыцина ТАСС.

Fan ID был введён в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона-2022/23 на пяти стадионах России: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся стадионы всех остальных клубов РПЛ.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о введении карты болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.