Митрофанов: все стадионы РПЛ будут оборудованы системой карты болельщика к концу года

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о введении карты болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.
Митрофанов: все стадионы РПЛ будут оборудованы системой карты болельщика к концу года
  • РИА Новости

«Пять стадионов, на которых система применялась с июля, находятся в государственной собственности. На остальных стадионах система начинает работать с 1 декабря, но матчи РПЛ там начнутся только в следующем году. По графику стадионы должны быть готовы до конца этого года», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Он подчеркнул, что все футбольные арены готовятся по графику к введению системы карты болельщика. А многие стадионы — за свой счёт.

«Потом пройдёт процедура возмещения затрат из бюджета», — пояснил Митрофанов.

С июля карта нужна была для прохода на матчи чемпионата России в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С 1 декабря система должна работать на всех стадионах РПЛ.

Активные фанаты большинства клубов бойкотируют посещение матчей своих команд из-за паспорта болельщика.  

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» ожидают трёхкратного падения посещаемости из-за введения Fan ID.

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