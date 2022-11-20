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В «Спартаке» ожидают трёхкратного падения посещаемости из-за введения Fan ID

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о готовности стадиона московского клуба «Открытие Банк Арена» к внедрению Fan ID.
В «Спартаке» ожидают трёхкратного падения посещаемости из-за введения Fan ID
  • РИА Новости

«Мы идём по тому плану, что для себя наметили. В феврале обязаны иметь стопроцентную готовность», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Гендиректор красно-белых уверен, что после введения Fan ID упадёт посещаемость.

«Если без Fan ID у нас сейчас в среднем ходит порядка 12—15 тыс. зрителей, думаю, раза в три посещаемость должна упасть», — сказал он.

Fan ID был введён в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона-2022/23 на пяти стадионах России: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся стадионы всех остальных клубов РПЛ.

Ранее сообщалось, что круглый стол о законе Fan ID пройдёт в Госдуме с представителями клубов РПЛ до конца ноября.

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