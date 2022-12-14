Нурмагомедов предположил, что Магомедшарипов может вернуться в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном возвращении Забита Магомедшарипова в организацию.

«Постоянно с ним общаемся, переписываемся. Но именно этот момент не обсуждали. Я понял, что решение носит личный характер. Вернётся ли он, по моим ощущениям? Думаю, если Забита заинтересовать, всё возможно. 50 на 50», — приводит слова Хабиба YouTube-канал Red Corner.

На счету Магомедшарипова 18 побед, девять из которых нокаутом, и одно поражение. Последний бой 31-летний россиянин провёл в ноябре 2019 года в Москве, где победил американца Келвина Кэттера решением судей.

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