Нурмагомедов назвал трёх главных фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал своих фаворитов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Я думаю, Англия выступит очень хорошо, а ещё назову Бразилию и Нидерланды. Я выбрал три сборные, и давайте посмотрим, как всё сложится», — цитирует Хабиба пресс-служба UFC.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Англия, Нидерланды и другие европейские сборные отказались от радужных повязок на ЧМ.