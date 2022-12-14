Дзюба — о своей трансферной стоимости: этот кусок мяса не продаётся

Российский нападающий Артём Дзюба иронично высказался о своей трансферной стоимости.

«То есть я — мясо? Продаётся ли? Нет — полностью, целиком, этот кусок мяса метр девяносто семь», — заявил Дзюба в интервью YouTube-каналу «Плюшки».

3 ноября 34-летний россиянин разорвал контракт с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды нападающий сыграл пять матчей, в которых забил один мяч.

Форвард известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что Дзюба хочет продолжить карьеру в российском клубе.