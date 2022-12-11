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Sport24: Дзюба хочет продолжить карьеру в российском клубе

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Представители российского нападающего Артёма Дзюбы в настоящий момент не ведут переговоры с клубами.
Sport24: Дзюба хочет продолжить карьеру в российском клубе
  • РИА Новости

По информации Sport24, сторона Дзюбы выйдет на связь с зарубежными клубами после окончания чемпионата мира в Катаре. Отмечается, что приоритетным вариантом для игрока является продолжение карьеры в России.

3 ноября 34-летний россиянин разорвал контракт с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды нападающий сыграл пять матчей, в которых забил один мяч.

Форвард известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит».

Ранее Юрий Заварзин предположил, в каком клубе Артём Дзюба мог бы продолжить карьеру.

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