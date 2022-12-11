Sport24: Дзюба хочет продолжить карьеру в российском клубе

Представители российского нападающего Артёма Дзюбы в настоящий момент не ведут переговоры с клубами.

По информации Sport24, сторона Дзюбы выйдет на связь с зарубежными клубами после окончания чемпионата мира в Катаре. Отмечается, что приоритетным вариантом для игрока является продолжение карьеры в России.

3 ноября 34-летний россиянин разорвал контракт с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды нападающий сыграл пять матчей, в которых забил один мяч.

Форвард известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит».

Ранее Юрий Заварзин предположил, в каком клубе Артём Дзюба мог бы продолжить карьеру.