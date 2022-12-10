Заварзин: Дзюба мог бы помочь «Уралу» в РПЛ

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин предположил, в каком клубе нападающий Артём Дзюба мог бы продолжить карьеру.

«Дзюбе ещё надо получать зарплату. Нужно думать о завтрашнем дне. В «Урале» есть Григорий Иванов. Дзюба мог бы помочь екатеринбуржцам во второй части сезона. «Торпедо» стоит на вылет, поэтому зачем помогать этой команде?», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

При этом он затруднился ответить на вопрос, сможет ли Дзюба стать хорошим тренером по завершении карьеры футболиста.

«Сегодня прогнозы на этот счёт нельзя давать. Я никогда не думал, что из Дмитрия Парфёнова получится хороший, думающий тренер. В своё время он был шутником и балагуром в «Спартаке», — добавил Заварзин.

3 ноября 34-летний россиянин разорвал контракт с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды нападающий сыграл пять матчей, в которых забил один мяч.

Форвард известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит».

«Урал» с 21 очком занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Дзюба прокомментировал действия вратаря сборной Бразилии Алисона Бекера в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.