Дзюба: Алисон очень плохой на пенальти, нереальный ландыш

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал действия вратаря сборной Бразилии Алисона Бекера в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.

«Алисон очень плохой на пенальти. Он очень сильный вратарь, а на пенальти слабый. Ливакович слабее в целом, но на пенальти сильнее намного. Что-что, а в пенальти я всё понимаю, особенно у вратарей. Алисон буфетчик знатный, нереальный ландыш», — высказался Дзюба в социальных сетях.

Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Доминик Ливакович был признан лучшим игроком матча. Хорватский вратарь установил рекорд текущего турнира по сейвам (11) во встрече с Бразилией. Он также повторил рекорд чемпионатов мира по отражённым пенальти в послематчевых сериях. Ливакович парировал уже четыре удара с 11-метровой отметки на ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии.