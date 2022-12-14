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В Бельгии разместили вакансию на пост главного тренера национальной сборной по футболу

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Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) объявила о поиске нового главного тренера.
В Бельгии разместили вакансию на пост главного тренера национальной сборной по футболу
  • Gettyimages.ru

Ассоциация ищет тренера без совместительства, который знает как побеждать, а также владеет подходящими личными качествами, амбициозен, обладает необходимым международным опытом на топ-уровне и тактическими знаниями, говорится в заявлении организации. 

Отмечается, что резюме принимаются до 10 января 2023 года. 

1 декабря Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии после вылета команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и не вышла в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что главный тренер молодёжной сборной Португалии Руй Жорже может стать наставником основной команды.

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