В Бельгии разместили вакансию на пост главного тренера национальной сборной по футболу

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) объявила о поиске нового главного тренера.

Ассоциация ищет тренера без совместительства, который знает как побеждать, а также владеет подходящими личными качествами, амбициозен, обладает необходимым международным опытом на топ-уровне и тактическими знаниями, говорится в заявлении организации.

Отмечается, что резюме принимаются до 10 января 2023 года.

1 декабря Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии после вылета команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и не вышла в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что главный тренер молодёжной сборной Португалии Руй Жорже может стать наставником основной команды.