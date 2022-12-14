В Бельгии разместили вакансию на пост главного тренера национальной сборной по футболу
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Ассоциация ищет тренера без совместительства, который знает как побеждать, а также владеет подходящими личными качествами, амбициозен, обладает необходимым международным опытом на топ-уровне и тактическими знаниями, говорится в заявлении организации.
Отмечается, что резюме принимаются до 10 января 2023 года.
1 декабря Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии после вылета команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и не вышла в плей-офф турнира.
Ранее сообщалось, что главный тренер молодёжной сборной Португалии Руй Жорже может стать наставником основной команды.