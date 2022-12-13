Олимпийский комитет США поддержал решение WADA обратиться в суд по делу Валиевой

Президент Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Сара Хиршланд прокомментировала новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Это хорошая новость. Мы повторим, что очень важно, чтобы спортсмены командного турнира, выступавшие на Олимпиаде в Пекине, получили то, что они заслуживают. Напомним, у нас есть очень успешная команда спортсменов, которые ещё не были награждены медалью», — цитирует Хиршланд Inside The Games.

Сборная США в командных соревнованиях на Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевала серебряные медали. Золотые награды выиграла команда России, бронзу — Япония.

Во время Игр-2022 по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Ранее в CAS объяснили внесение корректив в релиз от WADA по делу Валиевой.