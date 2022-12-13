Тренер Нарижного: он пока катается один, ему есть чем заняться

Александр Свинин, тренер фигуриста Дэвида Нарижного, рассказал о планах своего ученика после распада дуэта с Аннабель Морозов.

«Дэвид собирается продолжать кататься, он ищет партнёршу. В середине сезона сложно это сделать. Видимо, будет пытаться после чемпионата России. Он пока катается один, ему есть чем заняться», — цитирует Свинина «Матч ТВ».

1 декабря генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что пара Морозов — Нарижный распалась.

Ранее Аннабель Морозов рассказала, с кем из тренеров было интереснее всего работать.