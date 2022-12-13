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Тренер Нарижного: он пока катается один, ему есть чем заняться

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Александр Свинин, тренер фигуриста Дэвида Нарижного, рассказал о планах своего ученика после распада дуэта с Аннабель Морозов.
Тренер Нарижного: он пока катается один, ему есть чем заняться
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Дэвид собирается продолжать кататься, он ищет партнёршу. В середине сезона сложно это сделать. Видимо, будет пытаться после чемпионата России. Он пока катается один, ему есть чем заняться», — цитирует Свинина «Матч ТВ».

1 декабря генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что пара Морозов — Нарижный распалась.

Ранее Аннабель Морозов рассказала, с кем из тренеров было интереснее всего работать.

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