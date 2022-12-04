Морозов: Зуева — совершенно выдающийся мастер в том, чтобы досконально объяснить идею программы

Российская фигуристка Аннабель Морозов рассказала, с кем из тренеров было интереснее всего работать.

«Так сразу не скажешь, поскольку все очень разные. Марина Зуева — совершенно выдающийся мастер в том, чтобы досконально объяснить идею программы, поставить жесты, взгляд, чтобы программа максимально заиграла и произвела наиболее сильное впечатление. Она очень много знает, постоянно рассказывает, и её энергии хватает не только на всех спортсменов, но и на кучу своих домашних животных», — заявила Морозов в интервью RT.

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