Морозов: Зуева — совершенно выдающийся мастер в том, чтобы досконально объяснить идею программы
- РИА Новости
«Так сразу не скажешь, поскольку все очень разные. Марина Зуева — совершенно выдающийся мастер в том, чтобы досконально объяснить идею программы, поставить жесты, взгляд, чтобы программа максимально заиграла и произвела наиболее сильное впечатление. Она очень много знает, постоянно рассказывает, и её энергии хватает не только на всех спортсменов, но и на кучу своих домашних животных», — заявила Морозов в интервью RT.
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