Морозов: Зуева — совершенно выдающийся мастер в том, чтобы досконально объяснить идею программы

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Российская фигуристка Аннабель Морозов рассказала, с кем из тренеров было интереснее всего работать.
Морозов: Зуева — совершенно выдающийся мастер в том, чтобы досконально объяснить идею программы
  • РИА Новости

«Так сразу не скажешь, поскольку все очень разные. Марина Зуева — совершенно выдающийся мастер в том, чтобы досконально объяснить идею программы, поставить жесты, взгляд, чтобы программа максимально заиграла и произвела наиболее сильное впечатление. Она очень много знает, постоянно рассказывает, и её энергии хватает не только на всех спортсменов, но и на кучу своих домашних животных», — заявила Морозов в интервью RT.

Ранее Морозов рассказала, почему боялась расстаться с Багиным.

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