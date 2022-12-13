Поздняков: Азия теперь — это новые возможности для спортсменов из России и соседних стран
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Сегодняшняя внешнеполитическая ситуация меняет текущие правила игры. И Азия теперь — это не только географическая территория, но и новые возможности для спортсменов из России, а также соседних стран», — написал Поздняков в Telegram‑канале.
Олимпийский совет Азии (ОСА) 9 декабря предложил содействие российским и белорусским спортсменам в вопросе их участия в соревнованиях под эгидой организации в Азиатском регионе.
Из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к летним Играм 2024 года в Париже.
Зимняя Олимпиада пройдёт в 2026 году.
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова видит смысл в участии российских фигуристов в турнирах в Азии.