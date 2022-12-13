Поздняков: Азия теперь — это новые возможности для спортсменов из России и соседних стран

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на возможное участие белорусских спортсменов в играх «Дети Азии».

«Сегодняшняя внешнеполитическая ситуация меняет текущие правила игры. И Азия теперь — это не только географическая территория, но и новые возможности для спортсменов из России, а также соседних стран», — написал Поздняков в Telegram‑канале.

Олимпийский совет Азии (ОСА) 9 декабря предложил содействие российским и белорусским спортсменам в вопросе их участия в соревнованиях под эгидой организации в Азиатском регионе.

Из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к летним Играм 2024 года в Париже.

Зимняя Олимпиада пройдёт в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова видит смысл в участии российских фигуристов в турнирах в Азии.