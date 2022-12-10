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Тарасова видит смысл в участии российских фигуристов в турнирах в Азии

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможное выступление российских спортсменов в Азии.
Тарасова видит смысл в участии российских фигуристов в турнирах в Азии
  • РИА Новости

«Я вижу смысл в выступлениях российских фигуристов на соревнованиях в Азии. Чем больше международных соревнований, тем интереснее. Мне кажется, это будет очень интересно, а что скажет наша федерация фигурного катания — я не знаю», — цитирует Тарасову ТАСС.

Она подчеркнула, что важен, прежде всего, соревновательный процесс.

«Мы же не в этом году ведь на Олимпийские игры отбираемся», — заключила Тарасова.

Олимпийский совет Азии (ОСА) 9 декабря предложил содействие российским и белорусским спортсменам в вопросе их участия в соревнованиях под эгидой организации в Азиатском регионе.

Из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к летним Играм 2024 года в Париже.

Зимняя Олимпиада пройдёт в 2026 году.

Ранее Щербакова сообщила, что собирается посетить матч 1/8 финала с участием сборных Бразилии и Южной Кореи.

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