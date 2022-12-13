Бизнесмен Дёмин продал «Борнмут» американской компании

Российский бизнесмен Максим Дёмин продал футбольный клуб «Борнмут».

Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Сделка ратифицирована Английской премьер-лигой. 50,1% акций клуба теперь принадлежат американской компании Cannae Holdings Inc, президент которой Билл Фоули.

Фоули также владеет клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс».

«Борнмут» с 16 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, лидирует «Арсенал» (37).

Ранее сообщалось, что американская компания Amazon заинтересована в приобретении футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».