«РБ Спорт»: «Локомотив» готов поднять зарплату Пиняеву в два раза

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в «Локомотиве».

«Локомотив» предлагает 18-летнему полузащитнику зарплату, составляющую около 5 млн рублей в месяц, сообщает «РБ Спорт».

Уточняется, что «Крылья Советов» не хотят отпускать своего ведущего игрока.

18-летний полузащитник выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне Пиняев провёл 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа Пиняева из «Крыльев Советов» составляет 235 млн рублей.