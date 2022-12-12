Источник: сумма выкупа Пиняева из «Крыльев Советов» составляет 235 млн рублей

Сумма выкупа полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева составляет 235 млн рублей.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Пиняев интересен «Локомотиву». Столичный клуб отправлял официальный запрос в «Крылья Советов», однако получил отказ. Сумма отступных по контракту за хавбека составляет 235 млн рублей.

Уточняется, что «Локомотив» хочет выкупить Пиняева за меньшую сумму.

18-летний полузащитник выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне Пиняев провёл 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал своё мнение о будущем Пиняева.