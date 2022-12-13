Суд оправдал Неймара по делу о трансфере в «Барселону»

Национальный суд Испании оправдал нападающего Неймара по делу о коррупции и мошенничестве при переходе из «Сантоса» в «Барселону».

«По мнению суда, фальсификация контракта не доказана, равно как и не найдено наличие умысла в причинении вреда DIS», — говорится в заявлении.

Слушания начались 17 октября. Помимо 30-летнего бразильца, на скамье подсудимых также оказались бывший президент сине-гранатовых Сандро Росель и родители нападающего.

Изначально прокуратура просила два года тюрьмы для Неймара. Его подозревали в мошенничестве и коррупции из-за якобы сокрытия части платежей, полученных за переход в каталонский клуб.

Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе каталонского клуба нападающий провёл 186 матчей, забил 105 мячей и отдал 76 результативных передач. Вместе с сине-гранатовыми он дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — Кубок Испании и по разу стал победителем суперкубка страны, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее прокуратура Испании сняла все обвинения по делу о переходе Неймара в «Барселону».