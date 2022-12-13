Бетербиев готов помочь Фьюри перед боем с Усиком
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«Я хотел бы помочь Тайсону Фьюри победить Усика, если ему это надо», — приводит слова Бетербиева YouTube-канал Фрэнка Уоррена.
34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.
Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец также не знает поражений на профессиональном ринге — у него 20 побед (13 — нокаутом).
Планируется проведение боя между Фьюри и Усиком. Украинец дал понять, что ему необходимо какое-то время на восстановление от травм, полученных в поединке с Джошуа.
Ранее сообщалось, что Уэйн Руни будет помогать Фьюри в подготовке к следующему бою.