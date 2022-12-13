Бетербиев готов помочь Фьюри перед боем с Усиком

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев выразил готовность помочь Тайсону Фьюри в подготовке к поединку с Александром Усиком.

«Я хотел бы помочь Тайсону Фьюри победить Усика, если ему это надо», — приводит слова Бетербиева YouTube-канал Фрэнка Уоррена.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец также не знает поражений на профессиональном ринге — у него 20 побед (13 — нокаутом).

Планируется проведение боя между Фьюри и Усиком. Украинец дал понять, что ему необходимо какое-то время на восстановление от травм, полученных в поединке с Джошуа.

Ранее сообщалось, что Уэйн Руни будет помогать Фьюри в подготовке к следующему бою.