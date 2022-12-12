Руни будет помогать Фьюри в подготовке к следующему бою

Чемпион WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри сообщил, что бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни будет помогать ему в подготовке к следующему поединку.

«Мы собираемся привлечь Руни к моей подготовке к бою с Усиком. Серьёзно ли я говорю? Нет, я говорю очень серьёзно. Руни согласился приехать в лагерь примерно на четыре недели и помочь мне», — приводит слова Фьюри Goal.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец также не знает поражений на профессиональном ринге — у него 20 побед (13 — нокаутом).

Планируется проведение боя между Фьюри и Усиком. Украинец дал понять, что ему необходимо какое-то время на восстановление от травм, полученных в поединке с Джошуа.

Ранее Фьюри высказался о габаритах чемпиона WBA Super, WBO, IBO и IBF украинца Александра Усика.