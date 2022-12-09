Фьюри — о росте Усика: он довольно большой мальчик
«Он уже побеждал крупного парня, Энтони Джошуа, а ведь я ненамного выше его. Рост Усика около 6 футов 3 дюймов. Он довольно большой мальчик, он намного больше, чем Мохаммед Али в своё время», — цитирует talkSPORT Фьюри.
По его словам, украинский боксёр больше, чем Эвандер Холифилд, Майк Тайсон, Джо Фрейзер и Кен Нортон.
«Я путешествовал по всему миру, чтобы найти соперника, который мог бы победить меня, но так и не нашёл. Уже 14 лет», — добавил Фьюри.
34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.
Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец также не знает поражений на профессиональном ринге — у него 20 побед (13 — нокаутом).
Планируется проведение боя между Фьюри и Усиком. Украинец дал понять, что ему необходимо какое-то время на восстановление от травм, полученных в поединке с Джошуа.
Ранее сообщалось, что Фьюри потребуется операция на локте после боя с Дереком Чисорой.