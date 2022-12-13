РУСАДА в ноябре второй раз за год проверило Валиеву на допинг

Олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Камила Валиева в 2022 году дважды была протестирована Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

По информации ТАСС, фигуристку проверяли в июле и ноябре.

Во время Олимпийских игр в Пекине по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Ранее в CAS объяснили внесение корректировок в релиз от WADA по делу Валиевой.