РУСАДА в ноябре второй раз за год проверило Валиеву на допинг
- AFP
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По информации ТАСС, фигуристку проверяли в июле и ноябре.
Во время Олимпийских игр в Пекине по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.
Ранее в CAS объяснили внесение корректировок в релиз от WADA по делу Валиевой.