Ибрагимович высказался об игре Кварацхелии
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«Меня удивили Хвича Кварацхелия и Софьян Амрабат, они действительно хорошие игроки», — приводит слова Златана Sky Sports.
Напомним, что 21-летний полузащитник перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина». В нынешнем сезоне грузинский футболист забил восемь мячей и отдал десять результативных передач в 17 играх за «Наполи» во всех турнирах. Контракт полузащитника с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее защитник «Динамо» Саба Сазонов оценил игру Кварацхелии.