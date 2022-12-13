Ибрагимович высказался об игре Кварацхелии

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что его удивила игра полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Меня удивили Хвича Кварацхелия и Софьян Амрабат, они действительно хорошие игроки», — приводит слова Златана Sky Sports.

Напомним, что 21-летний полузащитник перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина». В нынешнем сезоне грузинский футболист забил восемь мячей и отдал десять результативных передач в 17 играх за «Наполи» во всех турнирах. Контракт полузащитника с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее защитник «Динамо» Саба Сазонов оценил игру Кварацхелии.



