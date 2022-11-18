Сазонов: Хвича — молодец, очень сильно прибавил

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича — молодец, очень сильно прибавил. Мы с ним пересекались, когда он был ещё в «Рубине». Но такого, чтобы лично общались или проводили время, не было», — цитирует Сазонова Sport24.

Напомним, что 21-летний полузащитник перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина». В нынешнем сезоне грузинский футболист забил восемь мячей и отдал десять результативных передач в 17 играх за «Наполи» во всех турнирах. Контракт полузащитника с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший защитник сборной Грузии Каха Каладзе рассказал, что у него была возможность посоветовать «Милану» приобрести Кварацхелию.