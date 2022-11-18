Сазонов: Хвича — молодец, очень сильно прибавил
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«Хвича — молодец, очень сильно прибавил. Мы с ним пересекались, когда он был ещё в «Рубине». Но такого, чтобы лично общались или проводили время, не было», — цитирует Сазонова Sport24.
Напомним, что 21-летний полузащитник перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина». В нынешнем сезоне грузинский футболист забил восемь мячей и отдал десять результативных передач в 17 играх за «Наполи» во всех турнирах. Контракт полузащитника с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее бывший защитник сборной Грузии Каха Каладзе рассказал, что у него была возможность посоветовать «Милану» приобрести Кварацхелию.