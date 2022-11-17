Каладзе: у меня была возможность посоветовать Кварацхелию в «Милан»

Бывший защитник сборной Грузии Каха Каладзе рассказал, что у него была возможность посоветовать «Милану» приобрести полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

«Да, у меня была возможность посоветовать Хвичу Кварацхелию в «Милан». Хотя параллельно и с руководством «Наполи» было общение», — сказал Каладзе в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

По его словам, у Кварацхелии есть все данные, чтобы стать одним из сильнейших игроков в мире.

Напомним, что 21-летний полузащитник перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина». В нынешнем сезоне грузинский футболист забил восемь мячей и отдал десять результативных передач в 17 играх за «Наполи» во всех турнирах. Контракт полузащитника с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Кварацхелия ответил на сравнения с легендой «Наполи» Диего Марадоной.