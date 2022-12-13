Шалунов рассказал, какую роль в его карьере сыграли Скабелка и Никитин

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов поделился, как на его карьеру повлияли тренеры Андрей Скабелка и Игорь Никитин.

«Скабелка — мой первый тренер на уровне КХЛ. Он помог мне встать на верный путь. Можно сказать, проложил его. За это я ему очень благодарен. А с Никитиным я уже шестой сезон. Вместе с ним по этой дороге уже далеко прошли плечом к плечу. Он стал человеком, который многому меня научил. Причём не только в хоккее, но и в обычной жизни. Ведь те советы, которые даются на тренировках, можно применять и в другое время. Всё наслаивается друг на друга, пересекается», — сказал игрок в интервью RT.

Ранее Максим Шалунов рассказал о сложностях в адаптации после перехода в «Локомотив» из ЦСКА.