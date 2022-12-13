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Панарин обогнал Кучерова и вышел на второе место ассистентской гонки НХЛ

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

Для россиянина передача стала 29-й в нынешнем сезоне лиги. Таким образом, он обошёл форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова и вышел на второе место в списке ассистентов НХЛ. Лидером является Коннор Макдэвид (30 передач).

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин впервые в карьере забросил четыре шайбы кряду в пустые ворота.

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