Панарин обогнал Кучерова и вышел на второе место ассистентской гонки НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

Для россиянина передача стала 29-й в нынешнем сезоне лиги. Таким образом, он обошёл форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова и вышел на второе место в списке ассистентов НХЛ. Лидером является Коннор Макдэвид (30 передач).

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин впервые в карьере забросил четыре шайбы кряду в пустые ворота.